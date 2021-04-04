A Haber “Yakın Tarih” belgeseli

Güçlü Türkiye’nin umutlu yarınlara ulaşmasının önüne dış güçler tarafından bir piyon olarak ortaya atılan terör örgütü PKK, Kürt ve Türk halkının yaklaşık 40 senedir canına ve malına kast ediyor. Başkan Erdoğan liderliğinde atılan kararlı adımlarla eli kanlı örgüt bitirilme noktasına geldi. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Kandil’den aldığı talimatlarla Türkiye’yi uluslararası arenada da zora sokma girişimleri her seferinde boşa çıkarıldı. Son olarak HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi sözde “Millet İttifakı” adı altında birletiliştiler. Ancak bu ittifakı hiçbir zaman resmi olarak açıklayamadılar ve adeta vatandaşlarla alay edercesine tiyatro sergilediler. Diyarbakır annelerinin feryadı ise PKK ve HDP’nin kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. 2023, 2071, 2053 hedefleri doğrultusunda ekonomi, sanayi, savunma ve reform alanında atağa kalkan Türkiye birilerini yine rahatsız etmiş durumda. AK Parti ve MHP’nin temeli sağlam Cumhur İttifakı ise tüm bu zalim şebekenin oyunlarını boşa çıkarmakta kararlı. Bu yaşananlar çerçevesinde A Haber, terör örgütü PKK’nın kuruluş sürecini ve vatandaşlara yaşattığı zulmü belgeselleştirdi. İşte Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya ve onun dış destekçilerine verdiği mücadeleyi anlatan 1 saat 20 dakikalık “Yakın Tarih” belgeseli…

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