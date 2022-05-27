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A Haber | “Millete İlk Darbe” Belgeseli | 27 Mayıs darbesinin perde arkası - 27.05.2022
Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edildiği 27 Mayıs darbesinin üzerinden 62 yıl geçti. A Haber darbenin perde arkasına ve tarihe ışık tutan "Millete İlk Darbe” belgeseline imza attı. İşte 27 Mayıs 2022 Cuma günü A Haber’de ekranlara gelen yapımın tamamı…