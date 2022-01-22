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A Haber ‘Batı’nın Soykırımları’ belgeseli

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Giriş: 22.01.2022 17:21
A Haber, Batı’nın gerçek yüzünü bu kez derinlemesine işlenen ‘Batı’nın Soykırımları’ belgeseli ile ortaya koydu. "Demokrasi getiriyoruz” söylemleriyle gittiği her yeri sömüren, oranın masum insanlarını katleden, seçilmiş devlet adamlarını darbe ile indiren, gittiği her yere kan ve gözyaşı götüren ABD ve Avrupa’nın kabarık sicili bu belgeselde gözler önüne serildi. 21 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan ‘Batı’nın Soykırımları’ belgeselinin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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A Haber ‘Batı’nın Soykırımları’ belgeseli
A Haber ‘Batı’nın Soykırımları’ belgeseli
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