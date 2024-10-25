A Haber’de 24 Ekim Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, “Güvenlik zirvesinde hangi kararlar alındı? FETÖ çiftliğinde şu an ne yaşanıyor? Hangi istihbarat örgütleri harekete geçti? Gizli servislerin “Türkiye planı” ne? Teröristler kimden yardım aldı? Terör kartını kim öne sürdü? Suriye’nin kuzeyinde neler oluyor? TUSAŞ projeleri kimi neden rahatsız etti? Terörün hedefi KAAN’ın uçmaması mı?” sorularına yanıt arandı.

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