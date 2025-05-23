23 Mayıs 2025, Cuma

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Türkiye-İsrail arasında çatışma riski artıyor

Türkiye-İsrail arasında çatışma riski artıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 03:08
A Haber’de 22 Mayıs 2025 Cuma günü yayınlanan Arka Plan’da; "Erdoğan noktayı koydu: Erken seçim yok, Erken seçim söylemi ile ne amaçlanıyor?, CHP'nin "erken seçim" planı ne?, Türkiye'yi böyle bir badireye sokmayız, Yeni ve sivil anayasa nasıl hazırlanacak?, MSB: Çatışmazlık mekanizması görüşülüyor, İsrail'in Suriye'de "Türkiye" endişesi, MSB'den "İsrail ile çatışma" açıklaması, Türkiye-İsrail arasında çatışma riski artıyor, Türkiye-İsrail çatışmasını "mekanizma" önler mi?, Gazze'de katliamın son perdesi mi?, Dünya izliyor! 14 bin bebek ölmek üzere, İngiltere: İsrail'e silah satışını askıya aldık, İsrail'e küresel izolasyon uygulanır mı?" sorularına yanıt arandı.
Türkiye-İsrail arasında çatışma riski artıyor
Türkiye-İsrail arasında çatışma riski artıyor
Türkiye-İsrail arasında çatışma riski artıyor
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