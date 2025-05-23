A Haber’de 22 Mayıs 2025 Cuma günü yayınlanan Arka Plan’da; "Erdoğan noktayı koydu: Erken seçim yok, Erken seçim söylemi ile ne amaçlanıyor?, CHP'nin "erken seçim" planı ne?, Türkiye'yi böyle bir badireye sokmayız, Yeni ve sivil anayasa nasıl hazırlanacak?, MSB: Çatışmazlık mekanizması görüşülüyor, İsrail'in Suriye'de "Türkiye" endişesi, MSB'den "İsrail ile çatışma" açıklaması, Türkiye-İsrail arasında çatışma riski artıyor, Türkiye-İsrail çatışmasını "mekanizma" önler mi?, Gazze'de katliamın son perdesi mi?, Dünya izliyor! 14 bin bebek ölmek üzere, İngiltere: İsrail'e silah satışını askıya aldık, İsrail'e küresel izolasyon uygulanır mı?" sorularına yanıt arandı.