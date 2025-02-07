07 Şubat 2025, Cuma

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Trump hangi ülkelerin madenlerine çökecek?

Trump hangi ülkelerin madenlerine çökecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 01:00
Güncelleme:07.02.2025 01:01
A Haber’de 6 Şubat Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, “Trump’ın planı Gazze’yi gasp etmek mi? Trump Gazze’yi yönetirse ne olur? Yeni Amerika yeni işgaller mi istiyor? Trump hangi ülkelerin madenlerine çökecek? YPG’ye “ortak operasyon” mu yapılacak? Türkiye Suriye’ye hangi silahları verecek?” sorularına yanıt arandı.
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Trump hangi ülkelerin madenlerine çökecek?
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