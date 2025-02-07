A Haber’de 6 Şubat Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, “Trump’ın planı Gazze’yi gasp etmek mi? Trump Gazze’yi yönetirse ne olur? Yeni Amerika yeni işgaller mi istiyor? Trump hangi ülkelerin madenlerine çökecek? YPG’ye “ortak operasyon” mu yapılacak? Türkiye Suriye’ye hangi silahları verecek?” sorularına yanıt arandı.

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