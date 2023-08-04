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Otomobil fiyatları ne zaman düşecek?

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Giriş: 04.08.2023 10:13
Güncelleme:04.08.2023 10:53
”Fahiş otomobil fiyatına karşı alınan kararlarda son durum ne?” , “Otomobil fiyatları ne zaman düşecek?” , “Enflasyonu neler etkiledi, nasıl düşecek?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
Otomobil fiyatları ne zaman düşecek?
Otomobil fiyatları ne zaman düşecek?
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