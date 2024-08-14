A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da13 Ağustos 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "İsrail-Lübnan ateş hattında ne oluyor? İran-Hizbullah ortak saldırısı mı? İsrail basınında neler konuşuluyor? İran misillemeyi neden geciktiriyor? Türkiye’nin savaş-barış hamlesi ne? Orta Doğu savaşı Türkiye’yi nasıl etkiler?” sorularına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN