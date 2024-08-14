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Orta Doğu savaşı Türkiye’yi nasıl etkiler?

Orta Doğu savaşı Türkiye’yi nasıl etkiler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 01:47
Güncelleme:14.08.2024 01:47
A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da13 Ağustos 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "İsrail-Lübnan ateş hattında ne oluyor? İran-Hizbullah ortak saldırısı mı? İsrail basınında neler konuşuluyor? İran misillemeyi neden geciktiriyor? Türkiye’nin savaş-barış hamlesi ne? Orta Doğu savaşı Türkiye’yi nasıl etkiler?” sorularına yanıt arandı.
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