23 Ağustos 2024, Cuma
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İsrail Rum kesiminde ne yapıyor?
A Haber’de 22 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da “İsrail durmuyor, Orta Doğu izliyor, Bölgesel savaş... Korkulan mı oluyor?, Orta Doğu uçurumun eşiğinde mi? Gazze'de katliamın yeni aşaması mı?, Sıcak bölge Lübnan: Sahada ne oluyor?, İsrail bu kez Lübnan'ı mı işgal edecek?, Lübnan'ı "ikinci Gazze" yapma planı mı? İsrail'in Gazze'yi izole etme planı ne? Gazze'de kimin nasıl bir planı var? İsrail hangi ülkeleri işgale hazırlanıyor, F-35 dolu ABD savaş gemisi Orta Doğu'da, İsrail ABD'den mi cesaret alıyor? KKTC Cumhurbaşkanı Tatar A Haber'de, "Rum kesimi ABD-İngiltere'nin lojistik üssü konumunda", Üsler...Askerler...Gemiler... ABD'nin yığınağı hangi savaş için?, İsrail Rum kesiminde ne yapıyor?” sorularına yanıt arandı.