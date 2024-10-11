11 Ekim 2024, Cuma
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İsrail BM’yi vurma gücünü kimden alıyor?

İsrail BM’yi vurma gücünü kimden alıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 00:48
A Haber’de 10 Ekim Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, “Beyrut sokaklarında neler oluyor? İsrail BM’yi vurma gücünü kimden alıyor? Suikats timleri kim için harekete geçti? ABD- İsrail’in gizli planı “şah” mı? İsrail ABD desteği olmadan bir hiç mi? sorularına yanıt arandı.
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İsrail BM’yi vurma gücünü kimden alıyor?
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