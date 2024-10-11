A Haber’de 10 Ekim Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, “Beyrut sokaklarında neler oluyor? İsrail BM’yi vurma gücünü kimden alıyor? Suikats timleri kim için harekete geçti? ABD- İsrail’in gizli planı “şah” mı? İsrail ABD desteği olmadan bir hiç mi? sorularına yanıt arandı.

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