A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da 8 Ağustos 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, " Büyük saldırıyı Hizbullah mı yapacak? İran 3 cepheden birden mi vuracak? Rusya İran’a Nükleer başlık mı verdi? İran “vuruyormuş gibi” mi yapacak? Büyük saldırıyı Hizbullah mı yapacak? ABD Orta Doğu’yu abluka altına mı aldı? 40 bin üzerinde ABD askeri ne yapacak? ABD’den “Orta Doğu’yu yakma” yığına mı?” sorularına yanıt arandı.

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