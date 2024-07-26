A Haber’de 25 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, “Hizbullah İsrail üssünü vuracak mı? İsrail’in kritik üssünde neler var? İsrail-Yemen-Lübnan üçgeninde ne oluyor? Hizbullah 3.000 roket mi fırlatacak? İsrail-Lübnan: Ağustos savaşı mı çıkacak? İsrail lobisi ABD’yi nasıl esir aldı? DEAŞ’lı teröristler İsrail saflarında mı? NATO mu Rusya mı: Kim saldırdı? “ sorularına yanıt arandı.