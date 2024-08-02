02 Ağustos 2024, Cuma
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Hamas lideri Haniye nasıl öldürüldü?
A Haber’de 1 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da; “Füze mi atıldı, bomba mı yerleştirildi? İsmail Haniye nasıl öldürüldü? Haniye’nin ölümünde soru çok gerçek ne? Hamas lideri Haniye nasıl öldürüldü? İran, İsrail'e nasıl bir yanıt verecek? İran neyi açıkladı, neleri gizliyor? Orta Doğu'da savaş başladı mı, yaşananlar ne anlama geliyor?” sorularına yanıt arandı.