10 Ocak 2025, Cuma

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Avrupa alarm verdi! ABD ile savaş mı?

Avrupa alarm verdi! ABD ile savaş mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.01.2025 01:14
A Haber’de 9 Ocak Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, “ABD- Avrupa Grönland için savaşacak mı? ABD- Rusya- Çin kapışması kutuplarda mı? Avrupa alarm verdi! ABD ile savaş mı? Savaşların ekseni kuzey kutbuna mı kaydı? Trump “yeni haritalar” çizmeye mi geliyor? “Savunmasız Avrupa” ABD’ye ne yapabilir? Pasifik’te kim kimin etrafını sardı? Asya Pasifik’i yakıp yıkacaklar mı? Dünya nüfusunun yarısı tehdit altında mı? Trump “Netanyahu’suz İsrail” mi istiyor? İran- İsrail “PKK’yı koruma”da mutabık mı?” sorularına yanıt arandı.
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Avrupa alarm verdi! ABD ile savaş mı?
Avrupa alarm verdi! ABD ile savaş mı?
Avrupa alarm verdi! ABD ile savaş mı?
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