A Haber’de 15 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da; “TBMM’de Filistin oturumu nasıl yankılandı? Mahmud Abbas Gazze’ye nasıl gidecek? Tel Aviv’de neler oluyor? Ateşkes olmazsa İran vuracak mı? İran misilleme müzakere sonrası mı? İran ve Hizbullah misillemeleri ne zaman? İran “koalisyon saldırısı” mı hazırlanıyor? Sahada ne yaşanıyor, ateşkes nasıl olacak? Gazze’de çatışma görüntüleri ne anlatıyor? Gazze’de neler oluyor?” sorularına yanıt arandı.

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