09 Mayıs 2025, Cuma

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Asya yanıyor! 2 nükleer güç çarpışıyor!

Asya yanıyor! 2 nükleer güç çarpışıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 00:51
Güncelleme:09.05.2025 00:52
A Haber’de 8 Mayıs Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, "Yeni Papa ABD'li Kardinal Provost oldu, Yeni Papa "14.Leo" adını seçti, İşte savaş bölgesinden sıcak görüntüler, Asya Yanıyor! 2 nükleer güç çarpışıyor!, Pakistan-Hindistan hattında en sıcak gece, Asya'da harita yeniden mi çiziliyor?, Hindistan-Pakistan: Kim güçlü, kim haklı?, 2 nükleer güç dünyayı felakete mi götürecek?, Asya'daki "su savaşı" aslında kimin savaşı?, Perde arkasında Çin-ABD savaşı mı yaşanıyor?, Asıl düşen Fransa'nın itibarı mı?, Kim Hindistan'ın kim Pakistan'ın safında?, 78 yılda 5. savaş! Tarihi kriz nasıl başladı?, 1971'de yaşanan savaşta ne olmuştu?" sorularına cevap arandı.
Asya yanıyor! 2 nükleer güç çarpışıyor!
Asya yanıyor! 2 nükleer güç çarpışıyor!
Asya yanıyor! 2 nükleer güç çarpışıyor!
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