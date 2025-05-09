A Haber’de 8 Mayıs Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, "Yeni Papa ABD'li Kardinal Provost oldu, Yeni Papa "14.Leo" adını seçti, İşte savaş bölgesinden sıcak görüntüler, Asya Yanıyor! 2 nükleer güç çarpışıyor!, Pakistan-Hindistan hattında en sıcak gece, Asya'da harita yeniden mi çiziliyor?, Hindistan-Pakistan: Kim güçlü, kim haklı?, 2 nükleer güç dünyayı felakete mi götürecek?, Asya'daki "su savaşı" aslında kimin savaşı?, Perde arkasında Çin-ABD savaşı mı yaşanıyor?, Asıl düşen Fransa'nın itibarı mı?, Kim Hindistan'ın kim Pakistan'ın safında?, 78 yılda 5. savaş! Tarihi kriz nasıl başladı?, 1971'de yaşanan savaşta ne olmuştu?" sorularına cevap arandı.