Arka Plan - Yeni kabine ilk 40 günde neler yapacak?

A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 8 Haziran 2023 Perşembe günkü yayınında; Yeni kabine ilk 40 günde neler yapacak? Bakanlar yol haritasına belirledi, hangi adımlar atılacak? Kritik “ A Takımı”nın özellikleri neler? İmamoğlu gemiler yaktı mı? İmamoğlu’nun yerine Sarıgül mü? Akşener’e karşı başlayan “Milliyetçi isyan” büyüyecek mi? sorularına yanıt arandı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı…