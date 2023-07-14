Arka Plan | Türkiye'nin NATO zirvesinden kazanımları neler?

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programında; “Başkan Erdoğan’ın NATO zirvesinde verdiği mesajlar ve perde arkasında neler var? Türkiye’nin zirveden kazanımları neler, yeni süreç nasıl olacak? Yerel seçimde muhalefette nasıl bir pazarlık süreci yaşanıyor? CHP’deki kavgalar nereye varacak? FETÖ’nün ‘örgüt şeması’ nasıl kurgulandı?” sorularına yanıt arandı. İşte 13 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelen programın tamamı…