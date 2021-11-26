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Arka Plan | “Türk ekonomisine sabotaj”ın arka planında kimler var?

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Giriş: 26.11.2021 01:39
“Arka Plan” programı deneyimli isim Hikmet Öztürk’ün sunumuyla A Haber ekranlarında yayınlandı. 25 Kasım 2021 tarihli programa Ekonomist İbrahim Derici, Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Türkiye gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, Gazeteci Ceyhun Bozkurt konuk oldu. Gündeme damga vuran konulara dair sorulara yanıt aranan yayında “Türk ekonomisine sabotaj”ın arka planı irdelendi. Peki, “Döviz Sabotajı”nın nedeni ne? “Yatırım, üretim, istihdam, ihracat” odaklı ekonomi kimleri rahatsız etti? Türkiye-BAE ilişkileri nasıl yumuşadı? Türkiye-BAE yakınlaşması neye işaret? Arka Plan’ın tamamını ahaber.com.tr web adresimiz üzerinden tekrar izleyebilirsiniz…
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