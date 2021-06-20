Arka Plan - Toplumsal kaos planlayan ''etki ajanları'' kimler?

A Haber ekranında yayınlanan Arka Plan programına bu hafta toplumsal kaos planlayan etki ajanları konusu damga vurdu. Programda operasyonel saldırılar neyin habercisi? sorusuna yanıt arandı. Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca, Siyaset Bilimci Onur Erim, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yorumlarda bulundu. Kerim Ulak'ın sunduğu programında tamamını yeniden sayfamız üzerinde izleyebilirsiniz. A Haber ekranında yayınlanan Arka Plan programına bu hafta toplumsal kaos planlayan etki ajanları konusu damga vurdu. Programda operasyonel saldırılar neyin habercisi? sorusuna yanıt arandı. Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca, Siyaset Bilimci Onur Erim, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yorumlarda bulundu. Kerim Ulak'ın sunduğu programında tamamını yeniden sayfamız üzerinde izleyebilirsiniz.