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Arka Plan - Son seçim anketinde kim kaç oy alıyor? AK Parti CHP İYİ Parti MHP...

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Giriş: 19.08.2022 01:40
Güncelleme:19.08.2022 01:41
Ukrayna - Rusya gerginliğinde son durum ne? Seçim anketlerinde son durum ne? CHP'li Engin Özkoç'un tehdit dilinin arkasında ne var? Kılıçdaroğlu aday olursa ne olur? Gündemdeki başlıklar Banu El moderatörlüğündeki Arka Plan programında ele alındı. İşte programın 18 Ağustos 2022 tarihli yayınının tekrarı...
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Arka Plan
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