Arka Plan – PKK ve HDP ile ilişkiyi seçmen unutur mu?

A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 18 Mayıs 2023 Perşembe günkü yayınında; CHP’nin çelişkili açıklamaları neye işaret, planlanan ne? PKK ve HDP ile ilişkiyi seçmen unutur mu? Avrupa’da “FETÖ ağı” nasıl çalışıyor? Depremzedeler neden linç ediliyor? 9 günlük süre “CHP-HDP-KANDİL ilişkisini unutturmaya yeter mi?” sorularına yanıt arandı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı…