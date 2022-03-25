Arka Plan - NATO zirvesinden ne çıktı?

Hikmet Öztürk sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Arka Plan" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklar tarafından yorumladı. Programda NATO zirvesinden ne çıktı? Ekipman desteği Ukrayna'ya yeter mi? Zelenskiy ne istedi NATO ne verdi? NATO Çin'den ne istiyor? NATO Zirvesi savaşı bitirir mi? Gıda ve enerji krizi nasıl aşılacak? soruları ele alındı. 24 Mart 2022 – Perşembe günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.