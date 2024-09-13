Arka Plan - Narin'in cinayetinde tutuklanan 9 kişi kim?

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programında; "Narin'in annesinin ifadesinde ne açıkladı? Salim Güran'ın aracına kim bindi? Salim kızıma niye zarar verdi? Narin'in annesi cinayette kimden şüphelendi? A Haber Narin'in ifadesine ulaştı! Narin'in cinayetinde tutuklanan 9 kişi kim? Narin cinayetinde anne tutuklandı mı? Narin'in babası serbest mi bırakıldı? Enes Güran ifadesinde ne dedi? Narin'in tutuklu olmayan amcası ne açıkladı? Anne ve ağabey mahkemeye sevk edildi mi?" sorularına yanıt arandı. İşte 12 Eylül günü ekranlara gelen programın tamamı….