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Arka Plan | Muhalefet FETÖ’ye ne söz verdi?

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Giriş: 02.09.2022 01:25
Gündemdeki, "Kılıçdaroğlu’ndan FETÖ’ye af vaadi mi?, Muhalefet FETÖ’ye ne söz verdi?, Kaos çağrıları mı, Yeni siyaset stratejisi mi?, Akşener’e kimler ‘Gül baskısı’ yapıyor?, 6’lı masa kimlerin yol haritasını uyguluyor?, Yunan tacizlerine NATO neden sessiz?, Yunanistan ‘Batı’nın ileri karakolu’ mu?" başlıkları, Banu El moderatörlüğündeki Arka Plan programında ele alındı. İşte programın 1 Eylül 2022 tarihli yayınının tekrarı...
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