02 Eylül 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Arka Plan | Muhalefet FETÖ’ye ne söz verdi?
Gündemdeki, "Kılıçdaroğlu’ndan FETÖ’ye af vaadi mi?, Muhalefet FETÖ’ye ne söz verdi?, Kaos çağrıları mı, Yeni siyaset stratejisi mi?, Akşener’e kimler ‘Gül baskısı’ yapıyor?, 6’lı masa kimlerin yol haritasını uyguluyor?, Yunan tacizlerine NATO neden sessiz?, Yunanistan ‘Batı’nın ileri karakolu’ mu?" başlıkları, Banu El moderatörlüğündeki Arka Plan programında ele alındı. İşte programın 1 Eylül 2022 tarihli yayınının tekrarı...