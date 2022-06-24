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Arka Plan - Marmaris'teki yangında son durum ne?

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Giriş: 24.06.2022 01:38
Banu El'in sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Arka Plan" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklar tarafından yorumladı. Programda Marmaris'teki yangında son durum ne? Yangın üzerinden siyasi rant çabası mı? Batı'nın operasyon medyası nasıl çalışıyor? HDP kimin kontrolünde? soruları ele alındı. 24Haziran 2022 – Perşembe günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
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