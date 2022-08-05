Arka Plan | KPSS’de “sızıntı”nın arka planında ne var? | Soçi’de Tel Rıfat-Münbiç düğümü çözülür mü?

A Haber'de yayınlanan ve Banu El moderatörlüğündeki Arka Plan programına Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Avukat Yasin Şamlı, Dr. Furkan Kaya konuk olarak katıldı ve konuklar, Türkiye ve dünya gündemine oturan konuları yorumladılar. 4 Ağustos 2022 Perşembe günkü ‘Arka Plan’da, “KPSS’de “sızıntı”nın arka planında ne var?, Soçi’de Tel Rıfat-Münbiç” düğümü çözülür mü?, Tayvan ziyaretiyle Pasifik’i karıştıran ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin yeni adresi Güney Kore! Peki ABD, Uzak Doğu'da neyi planlıyor? sorularına yanıt arandı.

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