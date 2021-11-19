19 Kasım 2021, Cuma
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Arka Plan - Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" mesajı hangi planın parçası?
Hikmet Öztürk'ün sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Arka Plan" programın gündemin öne çıkan konuları ele alındı. Programın bu haftaki konukları AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Siyaset-Yazar Mehmet Metiner ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran'dı. Konuklar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" açıklamasının perde arkasını yorumladı. 18 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.