Arka Plan - Kılıçdaroğlu ve ortakları ne vadediyor?

A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 9 Mart 2023 Perşembe günkü yayınında; ”653 bin konut 1 yılda nasıl yapılacak? Hükümetin inşa planı ne? İYİ Parti ve Saadet’te neler oluyor?, Koalisyon birleşti partiler dağılıyor mu?, Kılıçdaroğlu ve ortakları ne vadediyor?, Cumhur İttifakı’nın ’14 Mayıs’ planı ne?” sorularına yanıt arandı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı…