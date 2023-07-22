Arka Plan - Kılıçdaroğlu neden “seçim” istedi?

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programında; “Kılıçdaroğlu neden “seçim” istedi? Muhalefette kime ne söz verildi? Başka “Gizli protokoller” var mı? Kılıçdaroğlu 16 makamı nasıl dağıttı? Kılıçdaroğlu-HDP protokolü nerede? CHP’de “FETÖ taktikleri” mi işliyor?” sorularına yanıt arandı. İşte 21 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelen programın tamamı…