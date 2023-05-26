Arka Plan - Kılıçdaroğlu kime hangi koltuğu vadetti?

A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 25 Mayıs 2023 Perşembe günkü yayınında; Son 2 gün! 50+1’e kim ulaşacak? HDP-Özdağ nasıl bir araya geldi? Kılıçdaroğlu-HDP’nin “Gizli Ajandası” ne? Kılıçdaroğlu kime, hangi koltuğu vadetti? 28 Mayıs’ta kim, kiminle?” sorularına yanıt arandı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı….