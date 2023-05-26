26 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları Arka Plan - Kılıçdaroğlu kime hangi koltuğu vadetti?

Arka Plan - Kılıçdaroğlu kime hangi koltuğu vadetti?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2023 01:30
Güncelleme:26.05.2023 01:32
A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 25 Mayıs 2023 Perşembe günkü yayınında; Son 2 gün! 50+1’e kim ulaşacak? HDP-Özdağ nasıl bir araya geldi? Kılıçdaroğlu-HDP’nin “Gizli Ajandası” ne? Kılıçdaroğlu kime, hangi koltuğu vadetti? 28 Mayıs’ta kim, kiminle?” sorularına yanıt arandı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı….
Arka Plan - 28 Mayıs’ta kim kiminle?
Arka Plan - 28 Mayıs’ta kim kiminle?
Arka Plan – PKK ve HDP ile ilişkiyi seçmen unutur mu?
Arka Plan – PKK ve HDP ile ilişkiyi seçmen unutur mu?
Arka Plan - Muharrem İnce saf dışı mı bırakıldı?
Arka Plan - Muharrem İnce saf dışı mı bırakıldı?
Arka Plan - Kılıçdaroğlu HDP’ye ne söz verdi?
Arka Plan - Kılıçdaroğlu HDP'ye ne söz verdi?
Anketlerde kim önde?
Anketlerde kim önde?
Karadeniz doğal gazı ateşlendi
Karadeniz doğal gazı ateşlendi
CHP’den Kandil’le helalleşme” adımı mı?
CHP’den Kandil’le helalleşme” adımı mı?
Arka Plan - MHP’nin milletvekili adayları kimler?
Arka Plan - MHP'nin milletvekili adayları kimler?
Arka Plan - İYİ Parti’de iç savaş mı başladı?
Arka Plan - İYİ Parti'de iç savaş mı başladı?
Ağıralioğlu’nun Kılıçdaroğlu sözlerinin şifreleri
Ağıralioğlu’nun Kılıçdaroğlu sözlerinin şifreleri
Arka Plan - HDP Kılıçdaroğlu’ndan ne isteyecek?
Arka Plan - HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?
Arka Plan - Kılıçdaroğlu ve ortakları ne vadediyor?
Arka Plan - Kılıçdaroğlu ve ortakları ne vadediyor?
Daha Fazla Video Göster