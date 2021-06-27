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Arka Plan - Kanal İstanbul gerçekleri neler?

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Giriş: 27.06.2021 00:59
A Haber ekranında yayınlanan Arka Plan programına bu hafta Kanal İstanbul'un temel atma töreni konusu damga vurdu. Programda Kanal İstanbul gerçekleri neler? sorusuna yanıt arandı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Recep Bozdoğan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özaslan, Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç yorumlarda bulundu. Kerim Ulak'ın sunduğu programında tamamını yeniden sayfamız üzerinde izleyebilirsiniz.
Arka Plan - Kanal İstanbul gerçekleri neler?
Arka Plan - Kanal İstanbul gerçekleri neler?
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Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
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