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Arka Plan - İYİ Partililerden yumruklu saldırı - 23.05.2021

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Giriş: 23.05.2021 00:25
Güncelleme:23.05.2021 00:40
A Haber ekranında yayınlanan Arka Plan programına bu hafta Taşeron güçleri kim harekete geçirdi konusu damga vurdu. Programda İYİ Partililerden yumruklu saldırı, Neden A Haber hedefte? İYİ Parti'nin Netanyahu çelişkisi, Provokasyon için neden Rize seçildi? konuları işlendi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Siyaset Bilimci Onur Erim, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan programda yorumlarda bulundu. Kerim Ulak'ın sunduğu programında tamamını yeniden sayfamız üzerinde izleyebilirsiniz.
Arka Plan - İYİ Partililerden yumruklu saldırı
Arka Plan - İYİ Partililerden yumruklu saldırı
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Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
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