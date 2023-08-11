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Arka Plan - İYİ Parti Cumhur İttifakı'na katılacak mı?

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Giriş: 11.08.2023 01:57
A Haber’de yayınlanan Arka Plan programında; “Malatya'daki deprem Marmara Depremi'ni tetikler mi? Karadeniz'de 850 kilomterelik alanda NOTAM ilan edilmesi kimlere mesaj? İYİ Parti Cumhur İttifakı'na katılacak mı?” sorularına yanıt arandı. İşte 10 Ağustos günü ekranlara gelen programın tamamı…

A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında; "Malatya'daki deprem Marmara Depremi'ni tetikler mi? Karadeniz'de 850 kilomterelik alanda NOTAM ilan edilmesi kimlere mesaj? İYİ Parti Cumhur İttifakı'na katılacak mı?" sorularına yanıt arandı. İşte 10 Ağustos günü ekranlara gelen programın tamamı…

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