Arka Plan - İstiklal Caddesi'ndeki saldırının arkasında ne var?

Banu El sunumuyla A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, “İYİ Parti konumunu gözden geçirir mi? Aslı Baykal CHP'ye neden hesaplaşağız dedi? CHP kulisleri neden hareketlendi? CHP'de yeni istifalar olacak mı? İstiklal Caddesi'ndeki saldırının arkasında ne var? " sorularına yanıt arandı. İşte 18 Kasım 2022 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...