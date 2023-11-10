Arka Plan - İsrail’in 4 saat planı ne?

Banu El sunumuyla A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "İsrail 20 saat vurmaya devam mı edecek? Hamas’ın pusuları, tünelleri İsrail’in planını nasıl bozuyor? Kuzey Gazze’de şu an neler oluyor, Hamas nasıl karşılık veriyor? Gazze’yi süresiz işgal planı mı? İsrail’in 4 saat planı ne? İsrail askeri araçları Gazze için nasıl etkisiz hale getiriyor?" sorularına yanıt arandı. İşte 9 Kasım 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...