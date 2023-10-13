Arka Plan - İsrail-Filistin savaşında gün boyu ne yaşandı?

Banu El sunumuyla A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "İsrail-Filistin savaşında gün boyu ne yaşandı, şimdi ne oluyor? Bakan Hakan Fidan Mısır’a neden gidiyor? İsrail Gazze’yi haritadan silmek mi istiyor? Batı Şeria nasıl işgal edildi? Kıyamet senaryosu gerçek mi olacak? İsrail “fosfor bombası” mı kullandı? " sorularına yanıt arandı. İşte 12 Ekim 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...