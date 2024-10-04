04 Ekim 2024, Cuma
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Arka Plan - İsrail-ABD İran'a ne zaman saldıracak?
A Haber’de 3 Ekim Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, "İsrail helikopterleri çatışma alanına girdi mi? İsrail yönünü neden kuzeye çevirdi? Savaş sahasında şu an ne oluyor? İsrail Lübnan'da batağa mı saplandı? Beyrut sokaklarında ne konuşuluyor? Nasrallah'ı anlaşma sonrası mı vurdular? İsrail-ABD İran'a ne zaman saldıracak? sorularına yanıt arandı.