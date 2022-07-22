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Arka Plan | Irak'ta Türkiye'ye kim kumpas kuruyor? | Zaman ayarlı "Dohuk provokasyonu" mu?

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Giriş: 22.07.2022 02:04
A Haber'de 21 Temmuz 2022 tarihinde Banu El'in sunumuyla ekranlara gelen "Arka Plan" programında; “İstanbul'da tahıl koridoru anlaşması ve yankıları, Türkiye karşıtı oluşumlar Irak'ta kim tarafından, nasıl devreye sokuldu?, Irak'ta Türkiye'ye kim kumpas kuruyor? Zaman ayarlı "Dohuk provokasyonu" mu?, Tel Rıfat ve Münbiç neden önemli?, Hırsızlıktan ihanete, firardan mağduriyete: FETÖ” başlıkları ve soruları ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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