09 Eylül 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Arka Plan | İngiltere'de yeni dönem: Kraliçe 2. Elizabeth öldü
A Haber’de 8 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan ve Banu El sunumuyla ekranlara gelen “Arka Plan” programında "Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatını kaybetmesi ve Başkan Erdoğan’ın duyurduğu DEAŞ’ın sözde yöneticisi Abu Zeyd kod adlı teröristin Türkiye’de yakalanması" haberleri ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...