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Arka Plan | İngiltere'de yeni dönem: Kraliçe 2. Elizabeth öldü

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Giriş: 09.09.2022 00:50
A Haber’de 8 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan ve Banu El sunumuyla ekranlara gelen “Arka Plan” programında "Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatını kaybetmesi ve Başkan Erdoğan’ın duyurduğu DEAŞ’ın sözde yöneticisi Abu Zeyd kod adlı teröristin Türkiye’de yakalanması" haberleri ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...
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