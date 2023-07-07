07 Temmuz 2023, Cuma
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Arka Plan | Hükümetten 2. el araç fırsatçılarına karşı kritik adım
A Haber’de sunuculuğunu Banu El’in üstlendiği Arka Plan'da gündemde yer alan konular masaya yatırıldı. Programda hükümetin emekli maaşlarına yapacağı iyileştirme, ikinci el araç piyasalarında yaşanan fiyat istikrarsızlığına ve fırsatçılara karşı attığı adım, Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç’in NATO’ye üyelik süreci, CHP’deki koltuk kavgası ve değişim meselesi ele alındı. İşte 6 Temmuz 2023 Perşembe günkü yayının tamamı…