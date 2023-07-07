07 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları Arka Plan | Hükümetten 2. el araç fırsatçılarına karşı kritik adım

Arka Plan | Hükümetten 2. el araç fırsatçılarına karşı kritik adım

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2023 00:42
Güncelleme:07.07.2023 00:44
A Haber’de sunuculuğunu Banu El’in üstlendiği Arka Plan'da gündemde yer alan konular masaya yatırıldı. Programda hükümetin emekli maaşlarına yapacağı iyileştirme, ikinci el araç piyasalarında yaşanan fiyat istikrarsızlığına ve fırsatçılara karşı attığı adım, Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç’in NATO’ye üyelik süreci, CHP’deki koltuk kavgası ve değişim meselesi ele alındı. İşte 6 Temmuz 2023 Perşembe günkü yayının tamamı…

2. el araç fırsatçılarına karşı adım
2. el araç fırsatçılarına karşı adım
Arka Plan - CHP’de 81 il başkanı ne mesaj verdi?
Arka Plan - CHP’de 81 il başkanı ne mesaj verdi?
Arka Plan - Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nun adayı mı?
Arka Plan - Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nun adayı mı?
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan - Turkuvaz Medya’nın acı günü...
Arka Plan - Turkuvaz Medya'nın acı günü...
Arka Plan - 28 Mayıs’ta kim kiminle?
Arka Plan - 28 Mayıs’ta kim kiminle?
Arka Plan – PKK ve HDP ile ilişkiyi seçmen unutur mu?
Arka Plan – PKK ve HDP ile ilişkiyi seçmen unutur mu?
Arka Plan - Muharrem İnce saf dışı mı bırakıldı?
Arka Plan - Muharrem İnce saf dışı mı bırakıldı?
Arka Plan - Kılıçdaroğlu HDP’ye ne söz verdi?
Arka Plan - Kılıçdaroğlu HDP'ye ne söz verdi?
Anketlerde kim önde?
Anketlerde kim önde?
Karadeniz doğal gazı ateşlendi
Karadeniz doğal gazı ateşlendi
CHP’den Kandil’le helalleşme” adımı mı?
CHP’den Kandil’le helalleşme” adımı mı?
Daha Fazla Video Göster