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Arka Plan - Hedef Gazze’yi ikiye ayırmak mı?

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Giriş: 03.11.2023 02:50
Güncelleme:03.11.2023 02:50
Banu El sunumuyla A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "Netanyahu’yu kim, nasıl durduracak? İsrail kayıpları gizliyor mu? Hizbullah’tan yarın “savaş ilanı” mı? Katliam tankları Gazze merkezine girer mi? Gazze’de yeni aşama sokak çatışmaları ve tünel savaşları mı? Hedef Gazze’yi ikiye ayırmak mı?" sorularına yanıt arandı. İşte 2 Kasım 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...
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