Arka Plan | HDP-PKK ilişkisi gerçeği!

A Haber’de Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen "Arka Plan" programına bu hafta; Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, Akşam Gazetesi Yazarı Dr. Taceddin Kutay konuk oldu. Programda; Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? HDP-PKK ilişkisi gerçeği, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki “el hareketi” başlıkları ele alındı. 9 Aralık 2021 tarihli Arka Plan programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

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