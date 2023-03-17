Arka Plan - HDP Kılıçdaroğlu’ndan ne isteyecek?

A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 16 Mart 2023 Perşembe günkü yayınında; ”Selin vurduğu Şanlıurfa'da neler oluyor? HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek? ANAP Cumhur İttifakı'na katılacak mı? İYİ Parti'de kimler istifaya hazırlanıyor?” sorularına yanıt arandı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı…