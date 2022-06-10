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ARKA PLAN | Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın GES hamlesi ne anlama geliyor? | GES nedir?

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Giriş: 10.06.2022 01:29
Banu El’in sunumuyla Arka Plan programı 9 Haziran 2022 Perşembe günü A Haber’de ekranlara geldi. Türkiye, dünya ve ekonomi gündemine ilişkin yaşanan son gelişmeler önemli konuklar tarafından değerlendirildi. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege’de yaşanan gerilimler ve yankılarının konuşulduğu Arka Plan’da Ege’deki adaların durumu ele alındı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi için atılan yeni adımı duyurdu. Buna göre; gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren başlayacak. Bu bağlamda programda; “GES nedir? Hükümetin bu hamlesi ne anlama geliyor?” sorularına uzman isimler tarafından yanıt verildi. Arka Plan’ın tamamını ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.
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