Arka Plan-Gülşen cezaevinde ne kadar kalacak?

Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı? Ne kadar ceza alacak? Gülşen cezaevinde ne kadar kalacak? İzmir'deki 9 Eylül afişlerinin perde arkasında ne var? Gündemdeki başlıklar Banu El moderatörlüğündeki Arka Plan programında ele alındı. İşte programın 25 Ağustos 2022 tarihli yayınının tekrarı...