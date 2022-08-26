26 Ağustos 2022, Cuma
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Arka Plan-Gülşen cezaevinde ne kadar kalacak?
Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı? Ne kadar ceza alacak? Gülşen cezaevinde ne kadar kalacak? İzmir'deki 9 Eylül afişlerinin perde arkasında ne var? Gündemdeki başlıklar Banu El moderatörlüğündeki Arka Plan programında ele alındı. İşte programın 25 Ağustos 2022 tarihli yayınının tekrarı...