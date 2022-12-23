23 Aralık 2022, Cuma
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Arka Plan - Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Banu El sunumuyla A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "Asgari ücrete zam sonrası fiyatları ne olacak? EYT ile ilgili son durum ne? Kılıçdaroğlu 6'lı masanın ortak adayı olur mu? Hangi projeler için geri sayım başladı?" sorularına yanıt arandı. İşte 22 Aralık 2022 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...