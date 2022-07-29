29 Temmuz 2022, Cuma
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Arka Plan | Dünyanın kabus senaryosu: Nükleer savaş çıkar mı?
A Haber’de 28 Temmuz 2022 Perşembe akşamı Banu El'in sunumuyla yayınlanan "Arka Plan" programında; "Irak’ta Türkiye’ye komplo mu kuruluyor?, Dünyanın kabus senaryosu: Nükleer savaş çıkar mı?, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin 20 sorusu muhalefette nasıl yankılandı?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...