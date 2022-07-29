29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları Arka Plan | Dünyanın kabus senaryosu: Nükleer savaş çıkar mı?

Arka Plan | Dünyanın kabus senaryosu: Nükleer savaş çıkar mı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2022 01:56
Güncelleme:29.07.2022 01:57
A Haber’de 28 Temmuz 2022 Perşembe akşamı Banu El'in sunumuyla yayınlanan "Arka Plan" programında; "Irak’ta Türkiye’ye komplo mu kuruluyor?, Dünyanın kabus senaryosu: Nükleer savaş çıkar mı?, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin 20 sorusu muhalefette nasıl yankılandı?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Arka Plan | Nükleer savaş çıkar mı?
Arka Plan | Nükleer savaş çıkar mı?
Arka Plan | Irak’ta Türkiye’ye kumpas mı?
Arka Plan | Irak'ta Türkiye'ye kumpas mı?
Arka Plan | ABD ve FETÖ ilişkisi ne?
Arka Plan | ABD ve FETÖ ilişkisi ne?
Arka Plan | Johnson’ı istifaya götüren süreç
Arka Plan | Johnson’ı istifaya götüren süreç
Arka Plan | Asgari ücret ne kadar olacak?
Arka Plan | Asgari ücret ne kadar olacak?
Arka Plan - Marmaris’teki yangında son durum ne?
Arka Plan - Marmaris'teki yangında son durum ne?
Arka Plan - 6+1 masanın adayını kim belirleyecek?
Arka Plan - 6+1 masanın adayını kim belirleyecek?
ARKA PLAN | Hazine’nin GES hamlesi!
ARKA PLAN | Hazine'nin GES hamlesi!
Arka Plan - NATO zirvesinden ne çıktı?
Arka Plan - NATO zirvesinden ne çıktı?
Arka Plan - Rus ordusu Kiev’i çevreledi mi?
Arka Plan - Rus ordusu Kiev'i çevreledi mi?
Arka Plan - Ateşkes için Türkiye kilit ülke mi?
Arka Plan - Ateşkes için Türkiye kilit ülke mi?
Arka Plan - 6 parti hangi konularda anlaşamadı?
Arka Plan - 6 parti hangi konularda anlaşamadı?
Daha Fazla Video Göster