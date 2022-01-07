07 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları Arka Plan - CHP'li belediyelerden atılan işçiler A Haber'de

Arka Plan - CHP'li belediyelerden atılan işçiler A Haber'de

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2022 20:21
A Haber’de Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen "Arka Plan" programına bu hafta CHP'li belediyelerde işten çıkarmalar nasıl yaşandı? Belediyelerde partizan kadrolaşma mı? Belediyelerde işe alım işten çıkarma neye göre? CHP'li belediyelerde neler oluyor? başlıkları ele alındı. 06 Ocak 2022 tarihli Arka Plan programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
Arka Plan - CHP’li belediyelerden atılan işçiler A Haber’de
Arka Plan - CHP'li belediyelerden atılan işçiler A Haber'de
Kur neden yükseldi? 20 Aralık’ta nasıl düştü?
Kur neden yükseldi? 20 Aralık'ta nasıl düştü?
Arka Plan
Arka Plan
Kılıçdaroğlu’ndan ’asgari ücret’ yorumu
Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' yorumu
Arka Plan | HDP-PKK ilişkisi gerçeği!
Arka Plan | HDP-PKK ilişkisi gerçeği!
PKK elebaşı Duran’ın Kalkanı düştü!
"PKK elebaşı Duran'ın "Kalkan"ı düştü!"
Arka Plan | İşte “Türk ekonomisine sabotaj”ın arka planı...
Arka Plan | İşte “Türk ekonomisine sabotaj”ın arka planı...
Kılıçdaroğlu’nun Helalleşme mesajı hangi planın parçası?
Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" mesajı hangi planın parçası?
İYİ Partili Türkkan’ın vekilliği düşürülür mü?
İYİ Partili Türkkan'ın vekilliği düşürülür mü?
Arka Plan - Millet İttifakı’nda kaos mu hakim?
Arka Plan - Millet İttifakı'nda kaos mu hakim?
Arka Plan - F-16 meselesinde yeni dönem mi?
Arka Plan - F-16 meselesinde yeni dönem mi?
Arka Plan
Arka Plan
Daha Fazla Video Göster