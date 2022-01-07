Arka Plan - CHP’li belediyelerden atılan işçiler A Haber’de

A Haber’de Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen "Arka Plan" programına bu hafta CHP'li belediyelerde işten çıkarmalar nasıl yaşandı? Belediyelerde partizan kadrolaşma mı? Belediyelerde işe alım işten çıkarma neye göre? CHP'li belediyelerde neler oluyor? başlıkları ele alındı. 06 Ocak 2022 tarihli Arka Plan programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…