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Arka Plan | CHP’den Kandil’le 'helalleşme' adımı mı?

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Giriş: 14.04.2023 02:02
13 Nisan 2023 tarihli "Arka Plan" programında "CHP’den Kandil’le 'helalleşme' adımı mı? CHP-HDP arasında nasıl bir 'siyaset mühendisliği' kurgulandı?" sorularına yanıt arandı.
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